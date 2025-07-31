Çeşme Kıyısında Kıyıya Vuran Orkinoslar İçin İnceleme Başlatıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde kıyıya vuran orkinoslarla ilgili İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, balıklardan numune alarak analiz için gönderecek.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde kıyıya vuran orkinoslarla ilgili çalışma başlatan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

Çeşme ilçesinde çok sayıda orkinos kıyıya vurdu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran orkinoslarla ilgili harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kıyıya vuran orkinoslardan incelenmek üzere numune aldı. Yetkililer, gönderilen numunelerde yapılacak analizin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Haber: Tekin GÜRBULAK-Yağmur ÖNGÜN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/İzmir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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