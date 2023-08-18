Çerkezköy'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın bölgedeki okullara sıçramadan söndürülürken, gökyüzüne yükselen dumanlar dron kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesinde Narin Caddesi üzerinde bulunan Halit Narin Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin karşısında bulunan otluk alanda çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin dört bir yanından görülürken, alevlerin okullara sıçramaması için zamana karşı yarış başladı.

Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ