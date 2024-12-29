Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, E-5 kara yolunda sıkça yaşanan trafik çilesinin gizemini ortaya çıkardı. Videoda, uzun araç kuyruğunun ne bir trafik kazası ne de bir yol çalışmasından kaynaklanmadığı gözler önüne serildi. Vatandaşın ifadesine göre, trafiğin sebebi oldukça basit ama bir o kadar şaşırtıcı.

"YOL BOMBOŞ, HİÇBİR ENGEL YOK"

Kamerasını sıkışan trafikte yolun ön kısmına doğru çeviren vatandaş, "Burada hiçbir şey yok. Bomboş yol. Herhangi bir engel, trafik kazası, hiçbir şey yok." dedi. Trafiğin neden sıkıştığını hep merak ettiğini belirten vatandaş, "Şuradaki birkaç aracın yavaşlamasından kaynaklı arkasında Beylikdüzü'ne kadar kuyruk oluştu." ifadesini kullandı.

ŞOK DALGASI ETKİSİ

Uzmanlara göre bu durum, "şok dalgası etkisi" olarak bilinen bir trafik fenomenine işaret ediyor. Birkaç aracın hızını düşürmesi, arka arkaya gelen araçların da yavaşlamasına neden oluyor. Sonuç ise kilometrelerce uzayan araç kuyrukları olarak karşımıza çıkıyor.