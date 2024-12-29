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Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı

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Bir vatandaş kayda aldığı görüntülerle E-5'te trafiğin neden sıkıştığını anlattı. Bunun nedenini hep merak ettiğini belirten vatandaş, "Ön tarafta yol bomboş. Herhangi bir engel, trafik kazası, hiçbir şey yok. Birkaç aracın yavaşlamasından kaynaklı arkasında Beylikdüzü'ne kadar kuyruk oluştu." ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, E-5 kara yolunda sıkça yaşanan trafik çilesinin gizemini ortaya çıkardı. Videoda, uzun araç kuyruğunun ne bir trafik kazası ne de bir yol çalışmasından kaynaklanmadığı gözler önüne serildi. Vatandaşın ifadesine göre, trafiğin sebebi oldukça basit ama bir o kadar şaşırtıcı.

"YOL BOMBOŞ, HİÇBİR ENGEL YOK"

Kamerasını sıkışan trafikte yolun ön kısmına doğru çeviren vatandaş, "Burada hiçbir şey yok. Bomboş yol. Herhangi bir engel, trafik kazası, hiçbir şey yok." dedi. Trafiğin neden sıkıştığını hep merak ettiğini belirten vatandaş, "Şuradaki birkaç aracın yavaşlamasından kaynaklı arkasında Beylikdüzü'ne kadar kuyruk oluştu." ifadesini kullandı.

ŞOK DALGASI ETKİSİ

Uzmanlara göre bu durum, "şok dalgası etkisi" olarak bilinen bir trafik fenomenine işaret ediyor. Birkaç aracın hızını düşürmesi, arka arkaya gelen araçların da yavaşlamasına neden oluyor. Sonuç ise kilometrelerce uzayan araç kuyrukları olarak karşımıza çıkıyor.

Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Eko gelecek trafik sorunu çözülecekti hakikaten çözüldü (!) artık kapının önünden caddeye bile çıkamıyoruz

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Haber YorumlarıNecati Cevik:

ülkemizde tırafık sorununu çözmenin tek yolu var yan yoldan ana yola girisleri tek şerit ve girişe sinyalli tırafik lambası ve otoyoldanda yanyol girişine kadar şeridin birini bir kilometre önce iptal edilmesi.

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

yavaslamayalim mantığa bak

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Haber YorumlarıSer_hat:

Genelde bayanlar kilitliyor trafiği. Bir de yeşil yanmasına rağmen bekleyip kendine söndürenler var ki napıyosun o raba niye hareket etmiyor anlamak zor.adam küfürbaz oluyor arkada

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Hiç uğraşmayın trafiği rahatlatmak için ya mevcut yolun üstüne bir kat daha yol yapacaksın yada daha ucuz yöntem ozel araçları tek kisiyle gidişini yasaklıyacaksın pik saatlerde

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Haber Yorumlarımehmet emin ayazoğlu:

ÇÖZÜM TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU YERDE OLABİLDİĞİNCE DİKKATLİ AMA YAVAŞ YADA HIZLI DEĞİL OLABİLDİĞİNCE TÜM ARAÇLAR SERİ VE KONTROLLÜ. VE BİRİLERİNİN YAPTIĞI GİBİ GAVURLUP YAPIP FERMUAR USULU DAİMİ VE SÜREKLİ AKICI SÜRÜŞ YAPMAK. BENCE SÜRÜCÜLERİN E-5 ÜZERİNDE YAVAŞLADIĞI 8 NOKTADA BİR KAÇ POLİS FRENE DEĞİLDE BASKI İLE SERİ ŞEKİLDE GAZA BASILMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATMASI GEREKİYOR

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Haber Yorumlarıülker kaya:

Yoksa belediye başkanının hiç suçu yok. Tüm suç yavaş sürücülerin yani.

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