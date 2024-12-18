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Çarşaflı kadının görüntülerini çekip paylaşan kişiye tepki yağıyor

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İstanbul'da çarşaflı bir kadının elektrikli scooter kullandığı anlara ilişkin görüntüleri çekip "Başakşehir'de sıradan bir gün" notuyla paylaşan kişi tepki çekti. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Tuhaf olan ne burada? Çarşaflı olması mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul Başakşehir'de trafikte seyir halindeyken elektrikli scooter kullanan çarşaflı bir kadını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp "Başakşehir'de sıradan bir gün" notuyla paylaşan kişi büyük tepki çekti.

"BUNDA GARİP BİR DURUM YOK"

Çarşaflı kadının elektrikli scooter kullanmasının anormal bir durummuş gibi karşılanması ve sosyal medyaya bu şekilde servis edilmesine tepki gösterenler videonun altına "Tuhaf olan ne burada? Çarşaflı olması mı?", "Çok garip bir olaymış gibi paylaşıyorlar", "Bunda garip bir durum yok" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çarşaflı kadının görüntülerini çekip paylaşan kişiye tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Almanya’da her gün görüyorum tesettürlü kadınlar sürüyor kimse yadırgamışlar ama bizim cahiller şaşırıyor.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Avrupa'ya gel de gör 80 yaşında 90 yaşındaki kadınlar erkekler kullanıyor be

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Malum zihniyeti taşıyanların kafasının içi kanalizasyon giderine dönmüş, heryerde müslümanlara sataşma, onları hor ve hakir görme kınama yarışı içindeler.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ehliyet yok , umumi trafiğe çıkmak serbest , bir otobüs,kamyon vb nin vakum etkisiyle devrilmesi olası , motorcular kadar seri hareket kabiliyeti de yok. Trafiğe çıkamamalı scooterler...

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

korku filmi gibi aq

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