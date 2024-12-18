Çarşaflı kadının görüntülerini çekip paylaşan kişiye tepki yağıyor

İstanbul Başakşehir'de trafikte seyir halindeyken elektrikli scooter kullanan çarşaflı bir kadını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp "Başakşehir'de sıradan bir gün" notuyla paylaşan kişi büyük tepki çekti.

"BUNDA GARİP BİR DURUM YOK"

Çarşaflı kadının elektrikli scooter kullanmasının anormal bir durummuş gibi karşılanması ve sosyal medyaya bu şekilde servis edilmesine tepki gösterenler videonun altına "Tuhaf olan ne burada? Çarşaflı olması mı?", "Çok garip bir olaymış gibi paylaşıyorlar", "Bunda garip bir durum yok" şeklinde yorumlar yapıldı.