Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Çarşaflı bir kadın ile etek giyen genç kız arasında kıyafet tartışması yaşandı. Kadın, "Böyle giyinme, bu bacak senin değil Allah'ın" diyerek nasihat ederken, genç kız "Bunun cezasını ben çekerim, bana saldıramazlar" yanıtını verdi. Görüntü kısa sürede viral olurken farklı yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde, çarşaflı bir kadın ile etek giyen genç kız arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Genç kıza kıyafetleri üzerinden nasihat eden kadın "Böyle giyinme, bu bacak senin değil Allah'ın. Evin nerede, gel gidelim. Böyle sana saldırırlar. Ağlayacağım şimdi senin için" dedi.

"BUNUN CEZASINI BEN ÇEKERİM"

Genç kız ise kadının uyarısına "Bunun cezasını ben çekerim. Abla bana neden saldırsınlar? Ben böyle giyinince bana saldıramazlar" yanıtını verdi.

"BIRAKIN İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ GİYSİN"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Kadın sana hayatının iyiliği yapmış. Bir gün anlarsın inşallah", "Anasının yapmayacağı iyiliği tesettürlü ablası yapmış", "Ben uzak ara en büyük günahın 'kul hakkı' yemek olduğunu düşünüyorum", "Söylediklerinde tek yanlış yok ama kimse kimseyi bu şekilde hele ki tanımadığı halde zorbalayamaz", "Artık şu kadınları bir salın. Bırakın isteyen istediğini giysin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

çok doğru söylemiş kız üzerine vazife olmayan şeyler PİS kokana git kendi yoluna ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme132
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

Cezasına zaten sen çekersin şüphe yok ama birilerine baktırmak zorunda mısınız? Kasaplarda yeterince görüyorlar.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bakma bakmak zorunda mısın

yanıt24
yanıt29
Haber YorumlarıBarbaros:

SAYIN ABİCİĞİM SEN GÖRMEK İSTEMİYORSAN AFGANİSTAN'A GİDEBİLİRSİN.

yanıt24
yanıt35
Haber YorumlarıNuray:

Allah razi olsun uyarmissin. Ama tamam dedin mi senin maksimum vazifen orada biter. Gerisi o kişiyle Allah arasindadir. Uzatmaya gerek yok. Sen uyarirsin kabul ettirmeye ugrasmazsin çünkü vazifen degil. Sap ile samani ayirmayi bi bilin artik...

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
