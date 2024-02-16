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Canlı yayında mide bulandıran itiraf: Kocamın abisiyle birlikte oldum

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Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.

Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Yeni Baştan' programına yüzüne maske takarak çıkan Gönül isimli bir kadın, anlattıklarıyla adeta ekran başındakileri şoke etti.

"EŞİM ASKERDEYDİ, BEN DE BOŞLUKTAYDIM"

Kocasını askerdeyken kayınbiraderiyle aldattığını itiraf eden kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim. Bunu söylemek çok zor geliyor bana...Herkes beni yargılayacak ve eleştirecek. Ama dayanamıyorum artık" şeklinde konuştu.

"ÇOCUK KAYINBİRADERİMDEN OLABİLİR"

İtiraflarını bir adım daha öteye taşıyarak ilk çocuğunun da kayınbiraderinden olabileceğini belirten kadın, "O dönem eşimle de kayınbiraderimle de bir ilişkim olmuştu. Eltimle altlı üstlü oturuyoruz. Eşimle aram iyi değilken Orhan'dan ilgi gördüm. Hem eşimle hem de Orhan ile bir ilişkim oldu evlenmeden önce... " ifadelerine yer verdi.

Haberler.com Haber Merkezi / Şahin Solak - Yaşam

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Yorumlar (11)

Volkan Beytekin:

Reyting uğruna böyle iğrenç kurgularla dolu bir program. Derhal yayın yasağı getirilmeli.

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1
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Mehmet D:

İyi başımıza taş yağmıyor

82
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JY:

HAHAHA.....

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ibrahim semiz:

Ondan sonra niye düzelemiyoruz...Niye başımızdan belalar eksik olmuyor...

53
2
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Yusuf ODEMIS:

Allah affetsin ne diyelim

18
7
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sade vatandaş:

olmaz değil boşluktaymış o boşluğuda başkası doldurmuş tipik bir ensest ilişki hikayesi gibi duruyor bu gibi olayların çoğu basına yansımasada adli vakalarla sabit ama burada o kadın bunu açıklamakla ne amaçlamış bu açıklamadan ne menfaati olacak anlayabilmiş değilim bana sanki yalan söylüyor gibi geliyor

13
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JY:

ESI ASKERDEYMIS HER GECE PATLICAN BIKMISDIR CANI GERCEGINI CEKMISDIR.

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yanıt4
sade vatandaş:

jy sen herhalde alıp kullandın bunu ondan biliyorsun

yanıt0
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JY:

LINK OLAN VARSA ATSIN IZLIYELIM.

2
2
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Bulent Simsek:

Başka konu bulamıyorlar bütün heryer bu'tür haberlerle dolu yaptıysa günahını onlar çekecek ne diye ortaya çıkarıyorsunuz?reyting için

1
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