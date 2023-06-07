Çankaya Evleri kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptıkları ürünler, düzenlenen yıl sonu sergileri ile beğeniye sunuluyor. İlk sergi, 6 Haziran'da Can Yücel Parkı içinde açılırken, Yüzüncüyıl ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nin kursiyerlerinin hazırladığı onlarca eser ve ürün beğeniye sunuldu.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptıkları ürünler, düzenlenen yıl sonu sergileri ile beğeniye sunuluyor.

Çankaya Belediyesinin 21. yüzyılın halk evleri olarak tasarladığı ve vatandaşların sosyal aktivitelere katılarak çeşitli kurslarla kendilerini geliştirdikleri Çankaya Evleri'nde ortaya çıkardıkları eserler, sergilenmeye başlandı.

İlk sergi, 6 Haziran'da Can Yücel Parkı içinde açılırken, Yüzüncüyıl ve Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nin kursiyerlerinin hazırladığı onlarca eser ve ürün beğeniye sunuldu.

Resimden rölyefe, takı tasarımından okuma yazmaya, seramikten örgüye, dekoratif ev aksesuarlarından dil kurslarına kadar yaklaşık 100 branşta hizmet verilen Çankaya Evleri'nde 30 bin kursiyer bir yıl boyunca hem sosyalleşiyor hem de bir eser ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.