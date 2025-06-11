Çankaya'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediler Kurtarıldı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın kot katındaki dairede oturan ev sahipleri, havalandırma boşluğundan gelen kedi seslerini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kedilerin bulunduğu yere ulaşabilmek için havalandırma boşluğunun üzerini kapatan demirleri kesti. Yavru kedileri kurtarmak için özel olarak hazırlanan ağın içine mama koyan ekipler, zaman zaman çıkardıkları sesle onları kendilerine çekmeye çalıştı. Yavru kediler, ev sahiplerinin de yardım ettiği, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Çevre sakinleri ve bina sakinleri ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.