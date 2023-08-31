Çankaya Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Başkentlilerin bando gösterisi ve konserlere yoğun katılım gösterdiği Zafer Bayramı kutlamaları, Atapark'taki konserlerle devam etti.

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Başkentlilerin bando gösterisi ve konserlere yoğun katılım gösterdiği Zafer Bayramı kutlamaları, Atapark'taki konserlerle devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çankaya'nın birçok yerinde bando gösterileri ve konserlerle kutlandı. Çankaya Belediyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi, Çayyolu Atapark oldu. Atapark'ta düzenlenen resmi törende, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve Zaferin 101. Yılını andığı konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte bayramı kutladı. Alper Taşdelen konuşmasında, 30 Ağustos'un emperyalizme karşı, yedi düvele karşı, tüm işgallere karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal mücadelenin taçlandığı tarih olduğuna vurgu yaptı. Atapark'ta başlayan tören, Çankaya Bandosu'nun gösterileriyle devam etti.

ÇANKAYALILAR, BANDOYLA MARŞLAR SÖYLEDİ

Ankara'nın en yoğun noktalarından Kızılay Güvenpark, Bahçelievler 7. Cadde, İsmet İnönü Parkı ve Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu Park'ta düzenlenen bando gösterisi, vatandaşların ilgisine sahne oldu. Çankaya Bandosu caddeleri dolaşarak çaldığı marş ve şarkılara Başkentliler de eşlik etti. Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı'nda da Türk Bayrağı dağıtılarak Büyük Zafer'in yıl dönümü kutlandı.

ÇANKAYA'DA 30 AĞUSTOS KONSERLERLE KUTLANDI

Akşam saatlerinde ise Çayyolu Atapark'ta konserler gerçekleşti. Her yaştan Başkentlinin buluştuğu etkinlikte Her Neyse, Milat, Aylak ve Pera grupları sahne aldı. Sahne şovlarıyla konserin tadını çıkaran gençler, Zafer Bayramı'nı şarkılar söyleyerek coşkuyla kutladı.