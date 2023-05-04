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Çanakkale Yenice'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Çanakkale Yenice'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Yaşam Haberleri

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, pazar esnafı yağıştan olumsuz etkilendi.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, sağanak ve dolu etkili oldu.

Yenice ilçesinde öğle saatlerinde, aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak ile dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçe pazarındaki esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Hisarcık Yenice Yaşam Haberler

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