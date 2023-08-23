Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için Küçükçekmece Belediyesi tarafından su tankerleri gönderildi. Yangından dolayı üzüntü duyulduğu belirtilirken, tankerlerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Çanakkale'de dün çıkan orman yangınlarında kullanılmak üzere Küçükçekmece Belediyesi tarafından su tankerleri Çanakkale'ye gönderildi.

Dün öğle saatlerinde Çanakkale Damyeri mevkiinde başlayarak halen devam eden yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de canla başla mücadele ediyor. Küçükçekmece Belediyesi tarafından da çıkan yangınlarda kullanılmak üzere Çanakkale'ye su tankerleri gönderildi.

"Geçmiş olsun Çanakkale"

Yaşanan yangından dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çanakkale'deki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dayanışmanın gücüyle el ele vererek, bu felaketinde üstesinden geleceğiz. Afet İşleri müdürlüğümüze bağlı tankerlerimiz Çanakkale'ye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Tek temennimiz yangının bir an önce söndürülmesi ve herhangi bir can kaybı yaşanmaması" diye konuştu. - İSTANBUL