Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı

Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, havadan da uçak ve helikopterler destek veriyor.