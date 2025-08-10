Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyün yakınlarında 8 Ağustos saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyunca soğutma çalışmalarına devam etti.

ORMANDA YARALI YAVRU CEYLANA SU İÇİRDİLER

Soğutma çalışmaları sırasında Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti. Yavru ceylanın yanına giden ekipler, ona su içirdi. Öte yandan, aynı bölgede bir başka yaralı ceylanın da dün sabah saatlerinde ekipler tarafından görüntülendiği bildirildi.