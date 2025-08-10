Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Güncelleme:
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Çanakkale'de çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları yapan ekipler, yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran yavru ceylanı fark etti. Hayvana ellerinden su içiren ekipler, dün de başka bir yaralı ceylanın daha ekipler tarafından görüntülendiğini bildirdi.

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyün yakınlarında 8 Ağustos saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyunca soğutma çalışmalarına devam etti.

Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

ORMANDA YARALI YAVRU CEYLANA SU İÇİRDİLER

Soğutma çalışmaları sırasında Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti. Yavru ceylanın yanına giden ekipler, ona su içirdi. Öte yandan, aynı bölgede bir başka yaralı ceylanın da dün sabah saatlerinde ekipler tarafından görüntülendiği bildirildi.

Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
