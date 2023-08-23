Çanakkale'deki yangında Yağcılar Köyü büyük zarar gördü

Çanakkale'de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü'nde bir ev alevlere teslim oldu ve bazı yerleşim alanları küle döndü. AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

Çanakkale'de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü'ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.

Yangından etkilenen Yağcılar Köyü'nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor. - ÇANAKKALE