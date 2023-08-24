Çanakkale'deki Orman Yangınına Tuzla Belediyesi de Müdahale Ediyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla devam ederken, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri de 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla devam ederken, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri de 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı.

Çanakkale'de salı günü öğleden sonra merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri de yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı. Tuzla'dan yola çıkan Sivil Savunma Ekipleri, 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile dün itibariyle Yağcılar Köyü mevkisindeki çalışmalara katıldı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Çanakkale'de ekiplerimiz görev başında. En kısa sürede yangının sönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin' ifadelerini kullandı.