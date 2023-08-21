Çanakkale'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ayvacık'ın Gedene mevkisindeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 2 hayvan damı zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ayvacık'ın Gedene mevkisindeki ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 3 arazöz ve 2 itfaiye aracının katıldığı yangın, 2 hayvan damına zarar verdi.

Ekiplerin, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.