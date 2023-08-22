Çanakkale'de orman yangını! İki köy boşaltıldı, karayolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de devam eden orman yangını sebebiyle, merkeze bağlı iki köy boşaltıldı. Çanakkale-Çan karayolu ise tedbir için trafiğe kapatıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı bölgeye yakın olan Kayadere köyü ile başka bir köy daha tedbir için boşaltıldı. Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatıldı.

ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLECEKLER

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Kayadere köyü civarında başlayan orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Kayadere köyümüz tedbir için boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."