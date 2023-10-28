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Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yaşındaki vatandaşlar ziyaret edildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yaşında olanlar vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkanı, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.