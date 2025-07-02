Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?

Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
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Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
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Türkiye'deki camilerde kadınlara ayrılan ibadet alanlarının yetersizliği yeniden gündemde. Genç bir kadının sosyal medyada, kadın ve erkek bölümlerini karşılaştırarak yaptığı eleştirel paylaşım sonrası tartışma büyüdü. Kimileri bu alanların iyileştirilmesi gerektiğini savunurken, kimileri mevcut düzenin yeterli olduğunu düşünüyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin cami bulunuyor. Bu camilerin çoğunda kadınlar için ayrılmış bölümler yer alsa da, söz konusu alanların yetersizliği uzun süredir gündemde. Genellikle caminin ana gövdesinden kopuk, balkon, arka kısımlar veya perdeyle ayrılmış yerlerde konumlanan bu bölümler, kadınların ibadet deneyimini doğrudan etkiliyor.

"CAMİLERDEKİ KADIN BÖLÜMLERİ NEDEN BÖYLE?"

Yeni bir tartışmanın fitilini ise ibadet için camiye giden genç bir kadının sosyal medya paylaşımı ateşledi. Kadın ve erkeklerin namaz kıldığı bölümleri karşılaştıran genç kadın, çektiği görüntüleri "Camilerdeki kadın bölümleri neden böyle? Evet, erkekler camiye daha çok geliyor ama burası da daha iyi şartlara sahip olabilir" notuyla yayınladı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar kadınların camilerdeki alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini savunurken, kimileri ise mevcut düzenin yeterli olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

boya kutusu önce yüzündeki haramı sil sorma camiye gir

Yorum Beğen1337
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Haber YorumlarıAlkurt:

Siyasal Islamdan biktik

yanıt83
yanıt48
Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw kıl namazını git,Takipçi kasma

Yorum Beğen1100
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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

önce yüzünü gözünü bir yıka abdest al ruja bak

Yorum Beğen1060
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıT.C. Vatandaşı:

Camiye video çekmeye gelmişsin, farkındalık oluşturmak istiyorsun onuda anlıyoruz fakat keşke namaz saati gelseydin daha iyi farkındalık olurdu ne kadın bölümü ne de erkek bölümü dolmuyor 3-5 kişi ile kılınıyor namazlar. Mevcut ayrılan yeri doldurun ondan sonra farkındalık oluşturun.

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

AHLAK ÖRTÜSÜ OLMAYANI BAŞ ÖRTÜSÜ DİNDAR YAPMAZ BÜYÜKLER BOŞUNA DEMEMİŞLER İSLAM DENİZ GİBİDİR PİSLİKLERİ DIŞARI ATAR

Yorum Beğen591
Yorum Beğenme40
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