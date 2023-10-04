Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Topallar Camii bahçesindeki 80 yaşındaki hurma ağacından 100 kilogram meyve toplandı. Hurmalar cami cemaatine ve mahalle sakinlerine ikram edildi.

Cami avlusundaki hurma hasadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Topallar Camii bahçesinde bulunan 80 yaşındaki hurma ağacında 100 kilogram meyve toplandı.

Kozan'da Topallar Mahallesinde cami avlusunda bulunan Bağdat hurmasındaki meyveler cemaat tarafından toplandı. Yaklaşık 80 yaşında olduğu bilinen hurma ağacından toplanan hurmalar camide yıkanıp kurutulduktan sonra cami cemaatine ve mahalle sakinlerine ikram edildi.

Mahalle sakinlerinden Çetin Topaloğlu her sene hurmayı topladıklarını belirterek, "Hurmaları 70- 80 yıllık ağacımızdan topluyoruz. Yaklaşık 100 kilogram kadar hurma toplandı" diye konuştu.