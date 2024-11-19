Üye Girişi
Haberler

Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Makineye attıkları çoraplarının tekinin sürekli kaybolmasından şikayetçi olan gençler, makinenin arka kapağını açınca gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Sürekli çoraplarının tekinin kaybolmasından dert yanan gençler, çareyi çamaşır makinesinin arka kapağını açmakta buldu. Kapağı açınca kayıp çorapların makinenin arka kısmında biriktiğini gören gençlerin şaşkınlığı ise görülmeye değerdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.

Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

Teğmenler 7 kez başvuruda bulunmuş

 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ayliz Duman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Bıçakla çocuğu tehdit eden baba kimdir? Olay ne, nerede oldu? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne? KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu! Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Yenidoğan Çetesi erkek bebeklerine ne yaptı? Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli? Türkiye yenilirse ne olur? Türkiye Uluslar Ligi grubundan çıkarsa ne olur? (Karadağ-Türkiye maçı) SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE) Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir? Galler - İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galler İzlanda UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.