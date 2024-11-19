Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler
Makineye attıkları çoraplarının tekinin sürekli kaybolmasından şikayetçi olan gençler, makinenin arka kapağını açınca gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Sürekli çoraplarının tekinin kaybolmasından dert yanan gençler, çareyi çamaşır makinesinin arka kapağını açmakta buldu. Kapağı açınca kayıp çorapların makinenin arka kısmında biriktiğini gören gençlerin şaşkınlığı ise görülmeye değerdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.