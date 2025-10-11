Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Türkiye'de yaşayan genç bir kadın, yabancı olan eşi ve ailesinin bir dönerci dükkanında şişteki et dönere adeta büyülenmişçesine baktıkları anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

ET DÖNERE BÜYÜLENEREK BAKTILAR

Görüntülerde, ailenin merak ve hayranlıkla dönen et yığınını izlemesi dikkat çekti. Türk mutfağının bu meşhur lezzetinin hazırlanış sürecine yabancı misafirlerin gösterdiği yoğun ilgi, anın hem samimiyetini hem de komikliğini gözler önüne serdi. Video, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle karşılandı.