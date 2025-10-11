Haberler

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Türkiye'de genç bir kadın, yabancı eşinin ve ailesinin gözlerini ayırmadan büyülenmişçesine şişe takılmış et dönere baktıkları anı paylaştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'de yaşayan genç bir kadın, yabancı olan eşi ve ailesinin bir dönerci dükkanında şişteki et dönere adeta büyülenmişçesine baktıkları anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

ET DÖNERE BÜYÜLENEREK BAKTILAR

Görüntülerde, ailenin merak ve hayranlıkla dönen et yığınını izlemesi dikkat çekti. Türk mutfağının bu meşhur lezzetinin hazırlanış sürecine yabancı misafirlerin gösterdiği yoğun ilgi, anın hem samimiyetini hem de komikliğini gözler önüne serdi. Video, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Biz hergün görüyoruz onlar ilk defa görüyor şaşırdılar, onlar istedikleri zaman yiyebilecekler biz istesek de yiyemeyeceğiz buna da şaşıracaklar.

Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Farkimiz yok, biz de hergun buyulenerek bakiyoruz. Adam 75 gr donere 400 tl cekiyor, gevur yiyor turk bakiyor.

Haber YorumlarıBirol akdağ:

Bunlar insan kılıgına bürünmüş uzaylılar olabilir ????????

Haber YorumlarıAdam:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 259.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
