Büyükçekmece'de denize giren yaşlı adam boğuldu

İSTANBUL - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iddiaya göre yüzmek için denize giren 62 yaşındaki adam bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. 62 yaşındaki adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde halk plajında yaşandı. İddiaya göre, Hamit Bilir yüzmek için denize girdi. Bilir, bir süre sonra yüzerken çırpınmaya başladı. Bilir'i gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar adamı kurtarmak için denize girdi. Bilir, denizden çıkarıldıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Uzun süre kalp masajı ve müdahalede bulunulmasına rağmen 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bilir'in cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.