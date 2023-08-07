Büyükçekmece'de Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, Özgür Sönmez (58) yüzmek için denize girdi. Sönmez, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çırpındığını gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar Sönmez'i kurtarmak için denize girdi. Denizden çıkarılan Sönmez'e ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Özgür Sönmez, uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Ağabeyi Özgür Sönmez ile plaja serinlemeye gelen Hasan Sönmez, "Plajdaki arkadaşlardan davacıyım, kardeşim Özgür Sönmez boğuldu. Boğulduktan sonra çıkarıyorlar. Cankurtaran dubayı açıyor, bu nasıl sistem? Bu nasıl güvenlik? Bunu anlayamıyorum. Herkese dava açacağım. Kendisi 58 yaşındaydı, sürekli yüzdüğümüz yerdi. Dubaların aşamadığı yerde yüzüyorduk. Dalga parça parça geliyor, alıp götürüyor. Ben bayağı açıldım ama göremedim onu. Plajdan dışarı çıkınca yere yatırdıklarını gördüm, bir baktım benim kardeşim. Ben görseydim onu alırdım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam