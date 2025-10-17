Haberler

Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü
Bursa'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde sıfıra düştü. Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu. Kentte vahşi sulama yapıldığını belirten DOĞADER Başkanı Murat Demir, "Bu sorun önümüzdeki günlerde de devam ederse, artık sofralarımızda, domates, patlıcan ve şeftali gibi sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz" diye konuştu.

Küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle haftalardır planlı su kesintileri uygulanan 'Yeşil Bursa'nın suyu tamamen bitti. "Su şehri" olarak anılan kentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde sıfır oldu.

BARAJLAR TAMAMEN KURUDU

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'da günde 525 bin metreküp su tüketiliyor.

Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

PLANLI SU KESİNTİLERİ UYGULANIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

TARIM TEHLİKEDE

Yaşanan su krizi, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Bursa'da, tarımı da olumsuz yönde etkiliyor. Bursa Ovası'nda yetiştirilen şeftali, armut, incir, kiraz, zeytin, çilek, üzüm, ceviz, Brüksel lahanası, enginar, domates ve fasulye gibi birçok meyve-sebze, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, kuraklık devam ederse tarım şehri Bursa'da üretimin sıkıntıya girebileceği öne sürülüyor.

"ARTIK SOFRALARIMIZDA SEBZE VE MEYVELERİ GÖREMECEĞİZ"

Yaşanan kuraklığın tarımı da etkilediğini söyleyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, "Bursa'da su sadece içmek için değil, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacı içinde çok önemli. Kuraklık nedeniyle göllerin ve barajların kuruması ciddi tehlike oluşturuyor. Bu sorun önümüzdeki günlerde de devam ederse, artık sofralarımızda, domates, patlıcan ve şeftali gibi sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz. Tarım bildiğiniz gibi çok ciddi oranda su ihtiyacı vardır. Burada tabi önlem olarak bu tarımı kullandığı su yöntemi ve sulama biçimlerini değiştirmek gerekiyor. Bursa'da salma sulama dediğimiz o vahşi sulama yapılmaktadır. Bundan vazgeçilip, müdahale edilmelidir. Devlet ve yerel yönetimler desteğiyle çiftçiye, tarım yapanlara, damla sulama ve yağmur sulama yapabilmesi için olanaklar sağlanmalı, teşvikler verilmelidir, destek olunmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Yaşam
