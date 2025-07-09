Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Kaplumbağalara Serpme Kahvaltı

BURSA Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Afrika Evleri Barınağı'nda yaşamlarını sürdüren 8'i yetişkin, 7'si yavru 15 leopar kaplumbağa ile Afrika kaplumbağası, görevliler tarafından özenle bakılıyor. Bakıcıları, beslenmelerine özen gösterdikleri kaplumbağaları serpme kahvaltı ile besliyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye, 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 149 türden 1125 hayvana ev sahipliği yapıyor. Burada bulunan hayvanlar, doğal ortamlarında yaşayıp, özel yiyeceklerle beslenerek, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hayvanat bahçesinde bulunan Afrika Evleri Barınağı'nda yaşamlarını sürdüren 8'i yetişkin, 7'si yavru 15 leopar kaplumbağa ile Afrika kaplumbağası, görevliler tarafından özenle bakılıyor. Kaplumbağalar, önlerine konulan tepsideki havuç, marul, elma, kabak, kavun ve karpuzları yiyerek, güne keyifle başlıyor. Tepsiye ulaşamayan yavru kaplumbağalar da bakıcıları tarafından içine konuldukları tepside serpme kahvaltılarını yapıyor.

'HAYVANLARIMIZI YİYECEKLERLE SERİN TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle kaplumbağaları daha hafif gıdalarla beslediklerini belirten hayvan bakıcısı Ergün Kuva, "Şu an Afrika Evleri Barınağı'ndayız. Afrika kaplumbağası ve leopar kaplumbağalarının beslemesini yaptık. Malum havalar sıcak. Serin meyveler ve yeşillikler verdik. Hayvanlarımızı serin tutmaya çalışıyoruz. Havuç, marul, elma, kabak, ara sıra kavun, karpuz da veriyoruz. Bunun dışında yonca ve yem veriyoruz. Bu hayvanlar sıcağı seven hayvanlar. Ama bazen serine kaçmak istiyorlar. Ama sıcak iklim hayvanları bunlar" diye konuştu.