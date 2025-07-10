Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Çöl Sıcaklarına Karşı Serinletme Önlemleri

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Çöl Sıcaklarına Karşı Serinletme Önlemleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, hayvanat bahçesinde hayvanlar serinletilmek için özel önlemler alınıyor. Görevliler, develer dahil birçok hayvanı su ve buzlu meyvelerle serinletiyor.

BURSA'da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığından hayvanat bahçesi sakinleri de etkilendi. Sıcak iklime alışık olmalarına rağmen çöl sıcaklarından bunalan develer, bakıcıları tarafından hortumla su sıkılarak serinletildi.

Yurt genelinde etkili olan çöl sıcakları Bursa'da etkisini gösterdi. Termometrelerin yer yer 45 dereceye ulaştığı Bursa'da, hava sıcaklığından hayvanat bahçesi sakinleri de etkilendi. 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu olan ve 149 türden 1125 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde görevliler, sıcaklardan bunalan hayvanları serinlemeleri için buzlu meyvelerle beslerken, sıcak iklime alışık olmalarına rağmen çöl sıcaklarından bunalan develer de hortumla su sıkılarak serinletiliyor. Birçok havyan da sıcaklardan korunmak için ağaç ve kamelya altlarına sığındı.

'FARKLI YÖNTEMLERLE HAYVANLARI SERİNLETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hayvanat bahçesi sakinleri için önlemler aldıklarını söyleyen hayvan bakıcısı Ergün Kuva, "Babun ve ayı gibi hayvanlarımıza buzlu meyveler hazırlıyoruz. Diğer hayvanlarımızı yıkama yöntemiyle serinletmeye çalışıyoruz. Bu gibi çalışmalarımız yaz boyunca devam ediyor. Biz de bu sıcaklıklardan bunalıyoruz. Hayvanlarımız da bunalıyor. Biz de bu yöntemlerle hayvanlarımızı serinletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

CHP'li belediyeye şafak operasyonu! Başkan gözaltında
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
Tolgahan Sayışman'dan takipçilerine uyarı: Çocuklarınıza dikkat edin

"10 gündür mücadele ediyoruz" diyerek takipçilerini uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

Polat çiftinin şirketleri geri mi verilecek? Mahkemeden kayyum kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.