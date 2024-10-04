Üye Girişi
Haberler

Bursa halkına sorduk: Babalar neden sevgisini göstermez?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com ekibi, Bursa sokaklarında 'Babalar neden sevgisini göstermez?' sorusunu vatandaşlara yöneltti. Röportaja katılanların çoğunluğu, babaların duygularını dışa vurmakta zorlandığını ve çoğunlukla sevgilerini davranışlarıyla gösterdiklerini belirtti.

BABALARIN SEVGİ GÖSTERİMİ KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER

Haberler.com ekibi, Bursa sokaklarında vatandaşlara "Babalar neden sevgisini göstermez?" sorusunu yöneltti. Röportaja katılan bazı vatandaşlar, babaların duygularını dışa vurmakta zorlandığını belirtirken, bunun kültürel ve toplumsal bir durum olduğunu dile getirdi. "Babalar, çocuklarına karşı sevgilerini daha çok davranışlarıyla gösterirler, sözlerle ifade etmeleri zor olabilir," diyenler çoğunluktaydı.

Bursa halkına sorduk: 'Babalar neden sevgisini göstermez?'

TOPLUMSAL KODLAR ETKİLİ Mİ?

Bazı vatandaşlar ise babaların sevgilerini göstermemelerinin, geleneksel erkek rolü ve toplumsal beklentilerden kaynaklandığını ifade etti. "Babalar sert ve otoriter görünmeli diye bir algı var, bu yüzden duygularını ifade edemiyorlar," şeklinde yorum yapanlar, özellikle geçmiş kuşakların bu algıyı daha fazla benimsediğini vurguladı. Bununla birlikte, genç nesillerde babaların çocuklarına karşı daha duygusal olma eğiliminde olduğu da belirtildi.

Bursa halkına sorduk: 'Babalar neden sevgisini göstermez?'

BABALAR SEVGİLERİNİ FARKLI ŞEKİLLERDE GÖSTERİYOR

Röportaja katılan bazı vatandaşlar ise babaların sevgilerini davranış ve sorumluluklarıyla gösterdiğini söyledi. "Babam sevgisini belki sözle söylemez ama bizim için çalışarak, eve ekmek getirerek sevgisini gösteriyor," diyenler, babaların farklı yollarla duygularını ifade ettiğine dikkat çekti. Babaların sevgilerini gösterme şeklinin sözlerden çok, eylemlerle ortaya çıktığı görüşü yaygın bir kanaat olarak öne çıktı.

Bursa halkına sorduk: Babalar neden sevgisini göstermez?
Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam

Kültür Sanat Yaşam Bursa

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
500

Yorumlar (2)

ARSLANOĞLU Hakan:

Babaların değeri kıymeti ölünce anlaşılır.

1
0
yanıtYanıtla
zeki:

sokağa inip kendiniz haber yapmışsınız süper severek takip ediyoruz

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi? Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro? SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu? MEB Ortak sınav takvimi! Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli?
title