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Bursa halkı, ölüm korkusu hakkında ne düşünüyor?

Bursa halkı, ölüm korkusu hakkında ne düşünüyor?
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Bursa sokaklarında gerçekleştirilen röportajda, halka 'Ölüm sizi korkutuyor mu?' sorusu yöneltildi. Yanıtlar, ölüm korkusunun kişiye göre farklı anlamlar taşıdığını gösterdi. Bazıları ölümü hayatın bir parçası ve kaçınılmaz bir gerçeklik olarak kabul ederken, bazıları ise ölümün bilinmeyen yönlerinden ve sevdiklerinden ayrılma endişesinden dolayı korku duyduklarını ifade etti. Öte yandan, bazıları ise vicdanlarının rahat olması nedeniyle ölümden korkmadıklarını belirtti.

Röportaja katılan bazı kişiler, ölümün kaçınılmaz olduğunu ve bu gerçeği kabullendiklerini belirttiler. "Yok, bir gün nasıl olsa öleceğiz hepimiz" diyen bir vatandaş, ölümün hayatın bir parçası olduğunu vurgularken, başka bir kişi ise "Er ya da geç oluyor, korkunun ecele faydası yok, ne korkacağım" diyerek bu yaklaşımı destekledi.

BELİRSİZLİĞİN KORKUTUCU YANI

Öte yandan, bazıları ise ölümün bilinmeyen yönlerinin kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi. Bir vatandaş, "Neyle karşılaşacağını bilmediğin için korkarsın, belirsizlik korkutur insanı" diyerek, ölümün belirsizliğinin korkuya sebep olduğunu vurguladı. Başka biri ise "Tabii ki korkutuyor, ölümden korkmayan insan var mı? İnsanın sevdiklerinden ayrılmasından daha kötü bir şey olur mu?" diyerek, bu korkunun sevdiklerinden kopma endişesiyle de ilgili olduğunu söyledi.

VİCDAN RAHATLIĞI VE ÖLÜM

Bazı insanlar ise vicdanlarının rahat olması nedeniyle ölümden korkmadıklarını ifade ettiler. Bir vatandaş, "Ölüm korkutmuyor, vicdanen rahatım, o yüzden böyle rahat konuşabiliyorum" diyerek, vicdan rahatlığının bu korkuyu azalttığını belirtti. Bir başka kişi ise "Ölüm beni korkutmuyor çünkü ölüm kurtuluş demek, küçük yaşta günahsız gitmek daha iyi" diyerek, ölümün kurtuluş olduğunu ifade etti.

Haberler.com / Musa Kara - Yaşam

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