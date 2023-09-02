Bursa'da Orman Yangını: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için arazözler, helikopterler ve uçaklarla müdahale ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede arazözler ve diğer araçlarla yürütülen söndürme çalışmasına havadan iki helikopter ve bir uçakla destek veriliyor.

Göynüklü Mahallesi sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım ediyor. Bazı vatandaşlar, ahırlardaki hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.