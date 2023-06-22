Bursa'da Kurban Yakalama Timleri Hazır Bekliyor

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, olası kaçan kurbanlık vakalarına karşı hazır bekliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla eğitim verilen ekipler, 2 tim olarak görevlendirildi. Timler, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, olası kaçan kurbanlık vakalarına karşı hazır bekliyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla eğitim verilen ekipler, 2 tim olarak görevlendirildi. Timler, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

Kurban yakalama timleri kaçan kurbanlıkları düşük dozajdaki uyuşturucu iğnelerle hareketlerini kısıtlayarak zarar vermeden kısa sürede yakalayarak sahibine teslim edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Hakan Tan, kurban yakalama ekiplerinin belirli eğitimlerden geçtiğini belirtti.

Hayvanlara zarar vermeden yakaladıklarını bildiren Tan, "Vatandaşlarımız kaçan kurbanlığı için belediyeye ulaştığında hemen ekiplerimiz harekete geçip vatandaşlara yardımcı olacak. Ekiplerimiz tarafından kaçan hayvanlara çok düşük miktarda sakinleştirici iğnelerle müdahale edilerek kaçan hayvanın hareketlerini kısıtlıyoruz." ifadesini kullandı.