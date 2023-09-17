Bursa'da Gastronomi Festivali'nde Anne ve Çocuklar Şefleri Zora Soktu

Bursa'da düzenlenen Gastronomi Festivali'nde anne ve çocuklar yaptıkları yemeklerle şefleri zor durumda bıraktı. Şefler karar veremeyince tüm anne ve çocuklar birinci ilan edildi. Yarışma sonrası çocuklar yaptıkları yemekleri yedi.

Bursa'da Gastronomi Festivali'nin son gününde anne ve çocukları yaptıkları yemeklerle şefleri zora soktu. Karar veremeyen şefler, tüm anne ve çocuklarını birinci ilan etti. Çocuklar yarışma sonrası yaptıkları yemekleri yedi.

Gastronomi Festivali'nde Merinos Park adeta dev bir mutfağa dönüşürken, hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar adım atacak yer bırakmadı. Katılımcılar Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı bulurken, düzenlenen yarışmalarda ise şefler karar vermekte zorlandı. Bursa'ya özgü yemekleri yapan anne ve çocukları, 'Annemle Yemeğe Sevgi Kattık' yarışmasıyla tüm hünerlerini sergiledi. Evde hazırlanan tatlı, cantık, çorba, köfte gibi çeşitli tariflerin tadına bakan şefler, verdikleri kararla herkesi şaşırttı. Bütün lezzetleri tek tek değerlendiren şefler, anne ve çocukların hepsini birinci ilan etti. Madalyalarını alan çocuklar, çeşitli hediyelerle de ödüllendirildi.

Böyle bir yarışmaya katıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren anneler, çocuklarıyla bir şey ortaya koymanın çok güzel olduğunu söyledi. Çocuklar ise, anneleriyle birlikte böyle bir hatıra içerisinde bulunmaktan keyif aldıklarını dile getirdi.

Hastavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Bursa, Türkiye'nin nadide şehirlerinden bir tanesidir. Biz de bunu gelecek nesillere taşımak için bazı etkinlikler düzenliyoruz. 'Annemle Yemeğe Sevgi Kattık' yarışmasını da iki senedir yapmaktayız. Kültürümüzü aileler paylaşsın diye bu tür etkinliklerimizi her yıl yenileyerek düzenliyoruz" dedi. - BURSA