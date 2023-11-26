Bursa'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Gemlik Kurşunlu'da denizle kara birleşirken, merkez ilçelerde çatı uçmaları, ağaç ve reklam panoları devrildi.

Bursa'da fırtına ve sağanak sebebiyle denizle karayolu birleşti

Şehirde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı, meydanın reklam panoları devrildi

Gemlik ilçesi Kurşunlu sahilinde deniz ile kara birleşti

BURSA - Bursa'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Bazı noktalarda dolu yağışı gerçekleşti. Gemlik Kurşunlu'da denizle kara birleşirken, merkez ilçelerde çatı uçmaları, ağaç ve reklam panoları devrildi.

Bursa'da meteoroloji günlerdir uyarı yapıyordu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Gemlik ilçesi Kurşunlu Sahili'nde denizin taşmasına sebep oldu. Dev dalgalar sahili döverken, deniz suyunun yükselmesi sonrası karayolu sular altında kaldı. Deniz suları Kurşunlu'da içlere kadar ilerlerken, araçlar karayolunda seyretmekte güçlük çekti.

Yıldırım ilçesinde de bazı evlerin çatıları fırtına sebebiyle uçarken, Osmangazi ilçesinde ağaçların dalları kırıldı. Osmangazi Meydanı'nda reklam panoları da fırtınadan nasibini aldı.

Fırtına ve sağanak yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmaması sevindirdi.