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Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular

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Bursa'da bir aile, sipariş getiren kuryeler için daire kapısına ikram masası kurdu. Çikolatadan sodaya kadar çok sayıda ikramın yer aldığı masa görenlerin yüreklerini ısıttı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşayan aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için dairelerinin önüne ikram masası kurdu.

Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular

MASAYI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Siparişi teslim etmek için daire önüne gelen kuryeler karşılaştığı manzarayı şaşkınlıkla karşıladı. Kuryeler için kurulan masada su, çikolata, soda, kraker ve kek gibi ürünler yer aldı.

Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular

DUVARA NOT ASTILAR

Aile ikram masasının olduğu duvara, "Tüm kuryeler ve çalışanlar, ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Ücretsizdir." yazısı astı.

Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKardelen:

cok.guzel tebrik ederim

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Haber YorumlarıGokhan Y :

Biz elden veriyoruz. Kuryeler modern dunyanin sovalyeleri benim icin :)

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