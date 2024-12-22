Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşayan aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için dairelerinin önüne ikram masası kurdu.

MASAYI GÖRENLER ŞAŞIRDI

Siparişi teslim etmek için daire önüne gelen kuryeler karşılaştığı manzarayı şaşkınlıkla karşıladı. Kuryeler için kurulan masada su, çikolata, soda, kraker ve kek gibi ürünler yer aldı.

DUVARA NOT ASTILAR

Aile ikram masasının olduğu duvara, "Tüm kuryeler ve çalışanlar, ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Ücretsizdir." yazısı astı.