Bir taş attı 5 katlı bina yıkıldı! Hayrete düşüren olay kamerada

Bursa'da yıkım işlemine başlanan binanın sosyal medyadaki görüntüleri izleyenlere "Pes" dedirtti. Yıkım işleminde yer alan bir işçi sadece 1 taşla binayı yıktı. Videoda işçinin arkadaşlarının şaşkınlığı da yer aldı.

Bursa'daki bir binanın yıkım işlemiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

"BİR TAŞ İLE BİNAYI YIKACAĞIM"

Yıkım işleminde yer alan Abdurrahman isimli işçi binayı tek bir taş atarak yıkacağını söyledi. Arkadaşlarının kendisini dikkatle izlemesini isteyen işçi, "Bir taş ile binayı yıkacağım" dedi.

"BİR TAŞ İLE YIKTIN BİNAYI ABDURRAHMAN"

Görüntülerde tam da işçinin dediği gibi olduğu görüldü. İşçinin taşı fırlatmasından saniyeler sonra bina yerle bir oldu. Arkadaşlarının, "Bir taş ile yıktın binayı Abdurrahman" dediği duyuldu.