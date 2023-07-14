Bursa'da 14 yaşındaki çocuk çayda boğuldu
Yaşam Haberleri
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği çayda boğuldu. K.D'nin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu aramak için suya girdi. Ancak K.D, çaya girdiği bölgenin 100 metre ilerisinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu.
Dere Mahallesi'nden geçen Mustafakemalpaşa Çayı'na giren K.D, bir süre sonra gözden kayboldu.
K.D'nin kaybolduğunu fark eden bazı vatandaşlar, çocuğu aramak için suya girdi.
Vatandaşlar K.D'yi çaya girdiği bölgenin 100 metre ilerisinde hareketsiz buldu.
Sudan çıkarılan K.D, ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.