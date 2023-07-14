Bursa'da 14 yaşındaki çocuk çayda boğuldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği çayda boğuldu. K.D'nin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu aramak için suya girdi. Ancak K.D, çaya girdiği bölgenin 100 metre ilerisinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.