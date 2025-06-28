Bursa'da 1 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

Bursa'da 1 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kusmuğu soluk borusuna kaçan 1 aylık Metehan bebek, beşiğinde ölü bulundu. Aile, bebeği hareketsiz bulduktan sonra yardım çağırdı ancak bebek hayatını kaybetmişti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kusmuğu soluk borusuna kaçan 1 aylık Metehan bebek, beşiğinde ölü bulundu.

İnegöl ilçesi Zümrüt Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan 2 çocuk annesi Büşra Şahin (25), gece emzirdiği bebeği Metehan'ı uyuması için beşiğine yatırdı. Saat 10.00 sıralarında Büşra Şahin ile eşi Muhammed Şahin (27) bebeklerini beşikte hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Metehan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Kusmuğunun soluk borusuna kaçmasıyla yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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