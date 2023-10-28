Burhaniye'de Sahil Güvenlik Bot Komutanı Emekliye Ayrıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, emekliye ayrılan Sahil Güvenlik Bot Komutanı Berkan Başaran'a plaket verdi. Başaran'ı makamında kabul eden Kaymakam, emeklilik hayatında sağlık dileğinde bulundu.

Burhaniye'de Sahil Güvenlik Bot Komutanı Berkan Başaran, emekliye ayrıldı. İlçede başarılı çalışmalar yapan Başaran'ı makamında kabul eden Kaymakam İlyas Memiş, çalışmaları nedeniyle teşekkür ederken, kendisine plaket takdim etti. Kaymakam, "İlçemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR