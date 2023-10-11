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Burhaniye'de Beton Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yıkımı yapılan beton elektrik direği üzerine devrilen İdris Akbaş (59), hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.