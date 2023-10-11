Burhaniye'de Beton Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yıkımı yapılan beton elektrik direği üzerine devrilen İdris Akbaş (59), hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında tatil sitesinde meydana geldi. Kullanılamayan beton elektrik direği, yıkımı sırasında işçilerden 2 çocuk babası İdris Akbaş'ın üzerine devrildi. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cansız bedeni, incelemeler sonrası Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam