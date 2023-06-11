Burhaniye Belediyesi Mezarlıklarda Bakım ve Düzenleme Çalışmalarına Hız Verdi

Burhaniye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Bayrama özel yapılan çalışmada mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizleniyor, yürüyüş yolları ve ağaçların bakımları yapılıyor, haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor. Çalışmaların, vatandaşlardan takdir topladığını dile getiren Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmaların hassasiyet ve titizlikle yapıldığını bildirdi.

Burhaniye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Bayrama özel yapılan çalışmada mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizleniyor, yürüyüş yolları ve ağaçların bakımları yapılıyor, haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor. Boyama çalışmaları ve onarımlarla da bakımları yapılan mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlanıyor.

Çalışmaların, vatandaşlardan takdir topladığını dile getiren Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmaların hassasiyet ve titizlikle yapıldığını bildirdi.