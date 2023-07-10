Burdur'da Yeni Evli Çift, Togg'un Önünde Göbek Attı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde düğün konvoylarını durduran yeni evli çift, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un önünde oynadı. Gelin ve damada Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve yakınları da eşlik etti. Daha sonra Togg'a binen çift hatıra fotoğrafı çektirdi.