Burdur'da Mahrukatçılar Sitesi'nde Yangın: 30 Ton Tahta Parçası ve Otomobil Yandı

Burdur'da Mahrukatçılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında 30 ton satışa hazır tahta parçası ile bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında iş yerinde bulunan bir küçükbaş hayvan da hayatını kaybetti.

Burdur'da Mahrukatçılar Sitesi'nde çıkan yangında 30 ton satışa hazır tahta parçası ile otomobil yandı. İş yerinde bulanan bir küçükbaş hayvan da öldü.

Burdur merkez Mahrukatçılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde gece 03.30 sıralarında bilinmeyen sebeple satışa hazır tahta parçalarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevlere Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi.

Yangında 30 ton tahta parçasının yanı sıra iş yerinin yanındaki yolda park halinde duran otomobil ile PVC malzemelere de sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. Yangında iş yerinde bulunan koyun da öldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.