Burdur'un Çatağıl köyünde meydana gelen yangında, Mehmet Çakır'a ait samanlıkta çıkan yangında 2 bin saman balyası yanarak kül oldu. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Burdur'da çıkan yangında 2 bin saman balyası kül oldu

Burdur'da çıkan yangında 2000 saman balyası kül oldu

BURDUR - Burdur'un Çatağıl Köyü'nde çıkan yangında 2000 saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın Burdur'un Çatağıl Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Çakır'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

3 araç ve 2 iş ile müdahale edilen yangında 2000 saman balyası yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.