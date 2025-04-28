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Burası Hindistan değil Türkiye! Videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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Kayseri'de bit pazarında satılan sucukların görüntüsü pes dedirtti. Videoyu izleyenler "Hindistan sokak lezzetleri versiyonu gibi olmuş" demekten kendini alamadı.

Kayseri'de bir bit pazarında çekilen sucuk görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Hijyenik olmayan şartlarda satılan sucuklar, izleyenleri adeta şoke etti. Paylaşılan videoda, açıkta ve tozlu bir ortamda sergilenen sucukların hali, vatandaşların tepkisini çekti.

HİNDİSTAN BENZETMESİ

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Hindistan sokak lezzetleri versiyonu gibi olmuş" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Gıda güvenliği uzmanları, özellikle sıcak havalarda açıkta satılan et ve et ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. Uygun koşullarda saklanmayan ürünlerin, bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırladığı ve ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği belirtiliyor.

Burası Hindistan değil Türkiye! Videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ite versen yemez

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Haber YorumlarıALİ BEY:

GÜZELİM GÖNÜL COĞRAFYASI ÜLKEMİZ.

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Haber Yorumlarıramazan yavuz:

Bundan ne olacak ki zaten dışında soyulmak için bir zar var bunları dile getirmek bence saçmalık

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