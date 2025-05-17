Bungalov Tesiste Havuzda Boğulan Çocuk

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için geldiği bungalov tesiste havuza düşen Ardıç Aktepe (4), boğuldu. Tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024'te iptal edildiği bildirildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sapanca'nın Muradiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesiste meydana geldi. Tatil için gelen ailenin çocukları Ardıç Aktepe havuza düştü. Ailesinin yaklaşık 10 dakika sonra fark ettiği Aktepe, havuzdan çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç Aktepe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024'te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da çocuğun ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.