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Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor

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Vietnam'da bir restoranda balıkların canlı şekilde kızgın yağa atılarak pişirildiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüyü izleyenler "Allah ıslah etsin sizi", "Aşağılık bunlar", "İnsan bunu nasıl yapabilir?" şeklinde yorumlar yaptı.

Vietnam'da bir restoranda balıkların canlı şekilde kızgın yağa atılarak pişirildiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, balıkların hareket ederken kızartıldığı ve bu şekilde müşterilere servis edildiği görüldü.

"ALLAH ISLAH ETSİN SİZİ"

Görüntünün altına "Allah ıslah etsin sizi", "Aşağılık bunlar", "İnsan bunu nasıl yapabilir?", "Her şeyin bir adabı var", "İnsanoğlu'nun gözünü para hırsız kör etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİLİ

Hayvan hakları savunucuları ve birçok sosyal medya kullanıcısı, bu uygulamanın vahşet içerdiğini belirterek tepki gösterdi. Olay, etik gıda tüketimi ve hayvan refahı konularında yeniden tartışmaları gündeme getirdi.

Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHsn:

Geçici hayatın bir gün son bulacak,zaman çabuk geçer.Bu yaptığının hesabı çok ağır olacak.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMurat Kara:

seref yoksunu insanlar

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
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