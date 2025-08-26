Bu nasıl gelenek? O anları "Mutlu son" notuyla paylaştılar

Bu nasıl gelenek? O anları 'Mutlu son' notuyla paylaştılar
Bu nasıl gelenek? O anları
Sakarya'da çıraklıktan ustalığa geçen bir gencin başından motor yağı döküldü. "Gelenek" adı altında yapılan bu anlara ait görüntülerin "Mutlu son" notuyla paylaşılması dikkat çekti.

Sakarya'da ustalık belgesi alan bir gencin başından, adet olduğu gerekçesiyle motor yağı döküldü. Çıraklıktan ustalığa geçiş sürecinde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"MUTLU SON" NOTUYLA SERVİS ETTİLER

Görüntülerde gencin başından motor yağı döküldüğü, çevredekilerin ise bu anları bu anları gülerek izlediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan video "Mutlu son" notuyla servis edildi. Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı "Bu nasıl gelenek?" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
