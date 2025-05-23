Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Yeni nesil suç örgütlerinin cirit atması, cinsel istismar içerikleri ve pedofili paylaşımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen TikTok, son olarak etkileşin uğruna çocuğunu kullanan bir annenin skandalıyla gündeme geldi.

SÜREKLİ ÇOCUĞUNU KIŞKIRTIYOR

Söz konusu videolarda, anne kasıtlı olarak çocuğunu duygusal ve psikolojik açıdan zor durumda bırakacak kışkırtıcı davranışlarda bulunarak oğlunun tepkilerini kayıt altına alıyor. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çok sayıda kullanıcı tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"AİLE GÜVENLİĞİ MODELİ BU MU?"

Videoya gelen tepkiler arasında, platformun içerik denetleme politikaları da sorgulandı. Sosyal medya kullanıcıları, "TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?" diyerek uygulamanın çocuklara yönelik riskli içeriklere yeterince müdahale etmediğini ifade etti. Tepkiler üzerine platformun bu konuda etkili bir adım atması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.