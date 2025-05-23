Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Haber Videosu

TikTok'taki bir annenin etkileşim uğruna çocuğunu istismar etmesi ve izlenme uğruna kullanması büyük tepki çekti.

Yeni nesil suç örgütlerinin cirit atması, cinsel istismar içerikleri ve pedofili paylaşımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen TikTok, son olarak etkileşin uğruna çocuğunu kullanan bir annenin skandalıyla gündeme geldi.

SÜREKLİ ÇOCUĞUNU KIŞKIRTIYOR

Söz konusu videolarda, anne kasıtlı olarak çocuğunu duygusal ve psikolojik açıdan zor durumda bırakacak kışkırtıcı davranışlarda bulunarak oğlunun tepkilerini kayıt altına alıyor. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çok sayıda kullanıcı tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"AİLE GÜVENLİĞİ MODELİ BU MU?"

Videoya gelen tepkiler arasında, platformun içerik denetleme politikaları da sorgulandı. Sosyal medya kullanıcıları, "TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?" diyerek uygulamanın çocuklara yönelik riskli içeriklere yeterince müdahale etmediğini ifade etti. Tepkiler üzerine platformun bu konuda etkili bir adım atması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Dev maç şifresiz kanalda
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Bunlar kimin askeri bu topraklara nereden geldiler esas soru bu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.