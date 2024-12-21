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Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

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Tarım ve Orman Bakanlığı, haksız kazanç uğruna gıdada hile yapan markaların gözünün yaşına bakmıyor. 81 ilde yapılan denetimlerde bu zamana kadar 4 firmanın ürünlerinde domuz eti kullandığı tespit edildi. Bu firmalar arasında en çok dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz ki Köfteci Yusuf...

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan listeye göre; 4 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi.

İlk olarak 2 Ekim tarihli listede Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Merve Lokantası'nın taş kebabında domuz eti kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra ülke genelinde büyük sansasyonele neden olan Köfteci Yusuf listeye girmişti. 10 Ekim tarihli listede Köfteci Yusuf'un et döner ve köftesinde domuz eti tespit edilmişti.

Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

LİSTEYE 2 FİRMA DAHA EKLENDİ

Son olarak ise 18 Ekim tarihli listeye 2 firma daha girmişti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir Çin restoranında dana kaburga yerine domuz eti satıldığı ortaya çıkmıştı. Balıkesir'in Havran ilçesinde de "Sütüven Sucukları" adlı firmanın ürettiği "Havran'lı Kasap" markalı sucuklarda domuz eti kullanıldığı belirlenmişti.

Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

18 Aralık'ta yayımlanan listede ise zeytinyağı ve bal gibi temel gıda maddelerinden kıymalı pideye kadar birçok üründe yapılan hileler dikkat çekmişti.

Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Domuz etini serbest bırakırsanız Kasaplık hayvan sınıfına sokarsanız Onlarda millete böyle yedirir Acilen yasaklanmalı

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Haber YorumlarıArarat Arat:

bu sayfanın köfteci yusuf düşmanlığını da anlamadım her haberda adını kulanıyor

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