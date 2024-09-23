Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu

Alışveriş için gittiği marketten aldığı yumurtaların içerisinden civciv çıktığını öne süren vatandaş, aldığı yumurtayı market görevlisine teslim etti.

"NASIL OLUYOR ANLAMIYORUM"

Yumurtaları görevliye teslim ederken bir hayli tepkili olduğu gözlenen vatandaş, "Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Burayı şikayet edeceğim" diyerek görevliye tepki gösterdi.