Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
Bir marketten yumurta alan vatandaş, yumurtaların içerisinden civciv çıktığını öne sürdü. Aldığı poşetle yumurtaları markete götüren vatandaş, "Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Burayı şikayet edeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.
Alışveriş için gittiği marketten aldığı yumurtaların içerisinden civciv çıktığını öne süren vatandaş, aldığı yumurtayı market görevlisine teslim etti.
"NASIL OLUYOR ANLAMIYORUM"
Yumurtaları görevliye teslim ederken bir hayli tepkili olduğu gözlenen vatandaş, "Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Burayı şikayet edeceğim" diyerek görevliye tepki gösterdi.