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Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu

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Bir marketten yumurta alan vatandaş, yumurtaların içerisinden civciv çıktığını öne sürdü. Aldığı poşetle yumurtaları markete götüren vatandaş, "Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Burayı şikayet edeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Alışveriş için gittiği marketten aldığı yumurtaların içerisinden civciv çıktığını öne süren vatandaş, aldığı yumurtayı market görevlisine teslim etti.

"NASIL OLUYOR ANLAMIYORUM"

Yumurtaları görevliye teslim ederken bir hayli tepkili olduğu gözlenen vatandaş, "Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Burayı şikayet edeceğim" diyerek görevliye tepki gösterdi.

Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (4)

Doğrucu:

İyi oluyor dahada iyi olcak rahat olun :) avrupa kıskanıyor sizi sürünmeye devammm

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Mustafa Özdemir:

foto isteriz

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Yücel AtaBir:

Türkiyede satılan yumurtaların yarıdan fazlası bayat bozuk yumurtayı kırdıgın gibi su gibi sarısı dagılıyor ben bunu aylardır yetkililere mesajla gönderdim takan yok adam 45 derede sıcakta fırında yumurta satıyor marketlerde sıcakta bekliyor

1
0
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Aslan Öztürk:

Yalancı yada birci

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